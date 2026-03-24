Die FDP ist aus dem Landtag geflogen, die Prozentzahlen in Kaiserslautern lagen gar unter dem Landesergebnis. Der Kreisvorsitzende Christian Kopp mahnt zur Besonnenheit

Der 22. März war kein guter Tag für die FDP. Mit 2,1 Prozent scheiterte die Partei, die zehn Jahre als Teil einer Ampelkoalition in Mainz Regierungsverantwortung trug, an der Fünf-Prozent-Hürde. Krachend, will man sagen. In der Stadt und im Landkreis Kaiserslautern schnitten die Liberalen noch schlechter ab, blieben in beiden Verwaltungseinheiten unter der Zwei-Prozent-Marke bei den Landesstimmen.

Die ernüchternden Ergebnisse verfolgte Christian Kopp, Kreisvorsitzender und auch Mitglied im Landesvorstand der FDP, am Sonntagabend im Foyer des Rathauses. „Katastrophal“ nannte er das Abschneiden seiner Partei am Tag danach im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Woran es gelegen hat? Christian Kopp überlegt, wählt seine Worte mit Bedacht, mahnt zur Ruhe und Besonnenheit. In wenigen Worten sei das ohnehin nicht zu beschreiben, das Thema dafür viel zu komplex, die Ursachen zu vielschichtig. „Sicherlich hat der schlechte Bundestrend der FDP eine Rolle gespielt“, sagt Kopp. Die von der FDP gesetzten Themen seien nicht zum Wähler, nicht zur Wählerin durchgedrungen, schiebt Kopp nach.

„Wir brauchen Euch“ versus Zeit ist abgelaufen

Dabei habe er im Wahlkampf, an den Ständen, in den Fußgängerzonen auch Zuspruch erlebt. „Macht weiter, wir brauchen euch“, habe der ein oder die andere gesagt. „Wir haben gute Gespräche geführt“, blickt Kopp zurück. Und ja, einige hätten auch gesagt, dass die Zeit der FDP abgelaufen sei, sie nicht mehr gebraucht werde.

Dem widerspricht Kopp energisch. „Wir sind die Partei, der eine hohe Wirtschaftskompetenz zugeschrieben wird.“ Genau da müsse nun angeknüpft werden, so könne der Weg zurück ins Parlament geschafft werden. „In der Wirtschaft wird das Geld erwirtschaftet, das gebraucht wird, damit es allen gut geht“, sagt Kopp. Von einer guten Wirtschaft leite sich alles ab: ein guter Sozialstaat, ein gutes Bildungssystem, zählt Kopp auf. „Das Aufstiegsversprechen, dass mit guter Bildung sozialer Aufstieg möglich ist, das ist ja ein ur-liberaler Gedanke“, unterstreicht der Kreisvorsitzende.

Am Montagabend tritt der Landesvorstand Rheinland-Pfalz der FDP zusammen, Kopp gehört ihm als Beisitzer an. Was wird er sagen? Wie wird sein Beitrag zum Thema aussehen? „Wir sollten jetzt nichts überstürzen“, mahnt er zur Besonnenheit. Nach „katastrophalen Ergebnissen“ neigten Parteien oft dazu, alles wegwischen zu wollen, radikale Schnitte zu fordern. „Mein Wunsch wäre, dass wir – ohne Polemik und in aller Ruhe – analysieren, was schlecht gelaufen ist und was besser werden muss.“

Kopp will Personen, Inhalte und Strukturen prüfen

Personen, Inhalte, Strukturen – diese drei Themenkomplexe sähe Kopp gerne diskutiert. Vor allem bei den Parteistrukturen, an den Spitzen, könnte sich Kopp gut vorstellen, dass sich die Partei breiter aufstellen muss. Die Zeit außerhalb der Parlamente – die FDP ist aktuell nicht mehr im Bundestag vertreten und im März auch aus den beiden Landesparlamenten in Stuttgart und Mainz geflogen – sei fordernd und anstrengend. „Da müssen wir Lösungen finden.“ Die nun anstehenden Diskussionen dürfen sich aus Sicht Kopps auch nicht endlos hinziehen, die FDP müsse sich neu finden und aufstellen. „Die Menschen wählen keine Selbsthilfegruppe, sie wollen eine Partei.“