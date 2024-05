Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf den Einsatz von K.O.-Tropfen aufgenommen. Eine 27-jährige Frau berichtete, dass sie nach FCK-Spiel am Samstag im Fritz-Walter-Stadion am Samstagabend ohne jegliche Erinnerung an die Ereignisse zu Hause aufgewacht sei. Der 1. FC Kaiserslautern hatte seine Fans bereits im April davor gewarnt, ihre Getränke im Blick zu behalten.

Am Sonntag meldete sich die junge Frau bei der Polizei, um nach ihrer verlorenen Bauchtasche, die Geldbörse und Dokumente enthielt, zu fragen. Im Laufe des Gesprächs schilderte sie, dass sie trotz geringen Alkoholkonsums am nächsten Morgen Schmerzen im Fuß und mehrere Hämatome am Arm hatte. Sie suchte daraufhin ärztliche Hilfe. Die genauen Umstände, wie sie zu den Verletzungen kam und wer sie nach Hause brachte, blieben ihr allerdings unbekannt.

Angesichts dieser Schilderungen hat die Polizei weitere Untersuchungen eingeleitet, um zu klären, ob tatsächlich K.O.-Tropfen im Spiel waren.