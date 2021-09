In der Mannheimer Straße ist am Montagabend ein Fahrradfahrer unter anderem wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Er stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss. In der Wohnung des 23-Jährigen stellten die Beamten Rauschgift sicher.

Nach Polizeiangaben radelte der 23-Jährige kurz vor 20 Uhr auf seinem Drahtesel stadteinwärts. Als eine Polizeistreife ihn anhalten wollte, versuchte er zu flüchten. Während der Fahrt warf er mehrere Alukügelchen weg. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um in Alufolie verpacktes Marihuana. Letztlich konnte der Mann in der Albrechtstraße gestoppt werden. Die Beamten fanden bei dem 23-Jährigen einen dreistelligen Geldbetrag – Geldscheine in ungewöhnlich kleiner Stückelung. Bei einer dann angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden die Polizisten ebenfalls fündig: Sie beschlagnahmten unter anderem etwa 250 Gramm Marihuana und eine Feinwaage.