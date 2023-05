Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Arbeitskampf in der Metall- und Elektrobranche geht weiter: In den Betrieben Gebr. Pfeiffer und General Dynamics wurde am Montagvormittag für zwei Stunden die Arbeit niedergelegt. Rund 250 Personen nahmen an dem Demonstrationszug und der abschließenden Kundgebung teil.

„Seit fast zwei Monaten, seit dem 12. September, laufen die Verhandlungen – und bisher ist von Arbeitgeberseite kein akzeptables Angebot gekommen“, sagt Bernd Löffler, 1. Bevollmächtigter