Vom Ortsverband Kaiserslautern des Technischen Hilfswerks (THW) sind noch keine Helfer im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien im Einsatz. Wie das THW auf Anfrage mitteilte, sind aus der Region Neustadt an der Weinstraße bereits THW-Mitglieder in das Katastrophengebiet aufgebrochen.

Seit Montag ist ein Leitungs- und Koordinierungsstab in der THW-Leitung in Bonn eingerichtet. Das Unterstützungsangebot der Bundesregierung, die THW-SEEBA (Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland) zu entsenden, wurde am 6. Februar von der Türkei angenommen. Zeitgleich bereite das THW weitere mögliche Einsatzoptionen vor, um schnell einsatzbereit zu sein. Laut einem THW-Sprecher ist „die Lage aktuell sehr dynamisch. Ein Auslandseinsatz unterliegt immer diversen Voraussetzungen und festgelegten Abläufen.“ So müsse das in Not geratene Land ein Hilfeersuchen stellen. Daraufhin melden die Länder ihre möglichen Kapazitäten an die EU. Diese Hilfeleistungsangebote müssten letztlich noch von dem jeweiligen Land angenommen werden. „Erst dann darf in den Einsatz gegangen werden“, erklärt der Sprecher. Die Zeit, in der diese Abfragen stattfinden, nutze das THW, um die Einsatzbereitschaft in den gefragten Bereichen herzustellen. Ob dann SEEBA-Kräfte vom Kaiserslauterer Ortsverband angefordert werden, lasse sich nicht sagen: „Wir können über die Wahrscheinlichkeit keine Aussage treffen.“ Das THW Kaiserslautern verfügt unter anderem über eine Bergungsgruppe und eine Fachgruppe Räumen.