Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Kulturmarkt vor Weihnachten kommt mit „Mode, Kunst & Handwerk“ und fast so vielen Dauer- und Wechselausstellern wie gewohnt. Rechtzeitig zum ersten Advent geht’s am 26. November in der Fruchthalle los.

Wie viele Künstler und Handwerker wohl die Gelegenheit ergreifen und dauerhaft oder für kurze Zeit teilnehmen würden? Es hätte immerhin der 40. Kulturmarkt sein können, wäre