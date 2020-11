Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag verschiedene Räume des Referats Soziales im Rathaus West in der Maxstraße verwüstet, das teilten die Stadtverwaltung und die Polizei am Freitag mit. Die Täter brachen ein Fenster auf und durchwühlten in dem Amtsgebäude zahlreiche Schränke und Schubladen. Sie beschädigten Türen und versprühten einen Feuerlöscher. Die Schadenshöhe steht aktuell nicht fest, auch kann noch nicht gesagt werden, ob etwas gestohlen wurde. Mitarbeiter entdeckten den Einbruch am Morgen und informierten die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren. Bis die Schäden beseitigt sind, dauert es laut Verwaltung ein paar Tage. Aus diesem Grund stehen die Leistungen der Grundsicherung, des Wohngelds und der Hilfe zur Pflege voraussichtlich ab Donnerstag, 19. November, wieder zur Verfügung. rhp