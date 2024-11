Schockmoment am Albert-Schweitzer-Gymnasium (ASG): Ein „interner Hinweis“ hat dort am Donnerstagmittag die Polizei auf den Plan gerufen – und dazu geführt, dass weit über 700 Schüler früher nach Hause geschickt wurden. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Westpfalz gab es gegen 12 Uhr eine Drohung im Gebäude, eine Gefährdung von Jugendlichen und ihrer Lehrer sei nicht auszuschließen gewesen, hieß es. Aus ermittlungstaktischen Gründen „können wir noch nicht genau sagen, was passiert ist“, teilte eine Sprecherin am Nachmittag mit. „So etwas nehmen wir aber natürlich sehr ernst.“ Nachdem die Beamten die Schule in der Martin-Luther-Straße überprüft hatten, gaben sie glücklicherweise Entwarnung – eine tatsächliche Gefahr sei von niemandem ausgegangen, bestätigte die Polizei. Auf RHEINPFALZ-Anfrage wollte sich Stephanie Dojani, seit Februar die neue Schulleiterin am ASG, nicht zu dem Vorfall äußern. Sie verwies auf die laufenden Ermittlungen. Wie am frühen Abend allerdings aus Elternkreisen zu hören war, soll die Schule am Freitag geschlossen bleiben. Hintergründe der Drohung seien den Familien noch nicht mitgeteilt worden, hieß es.