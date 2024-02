Am Sonntagabend wurden Sanitäter bei einem Einsatz von einem 31-Jährigen attackiert. Laut Polizei hatte der Mann, der diverse Betäubungsmittel konsumiert hatte, die Rettungskräfte selbst um Hilfe gerufen.

Die Rettungsleitstelle hatte bei der Polizei am Sonntagabend gemeldet, dass Sanitäter im östlichen Stadtgebiet Unterstützung benötigten. Der Grund: Ein 31-Jähriger befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und griff die Rettungskräfte an, so die Polizei. Die Polizisten hörten bereits im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses lautes Geschrei. In der Wohnung trafen sie auf die Sanitäter sowie den 31-Jährigen, der auf dem Boden lag. Nach ersten Ermittlungen hatte der Mann nach dem Konsum diverser Betäubungsmittel angefangen, sich selbst zu verletzen, und letztlich den Notruf gewählt, um Hilfe zu bekommen, teilt die Polizei mit. Als die Sanitäter bei ihm eintrafen, attackierte er diese unter anderem mit einem spitzen Gegenstand. Noch ehe die Polizei den Einsatzort erreichte, konnten die Rettungskräfte den Angreifer entwaffnen. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei mussten die Beamten den Mann jedoch fesseln, nachdem er auch gegenüber den Polizisten erheblichen Widerstand leistete. Wegen der Verletzungen, die sich der 31-Jährige selbst zugefügt hatte, wurde ein Notarzt hinzugezogen und der Mann in eine Fachklinik gebracht. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Widerstands gegen Rettungskräfte und Polizeibeamte zu.