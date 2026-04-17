Die langen Warteschlangen vor der Lauterer Ausländerbehörde sind Geschichte. Einen wesentlichen Anteil daran hat die Digitalisierung. Das Personal soll jedoch bleiben.

Vor einem Jahr noch standen die Menschen morgens in der Dunkelheit und der Kälte in langen Schlangen vor der Ausländerbehörde. Um einen Termin zum Vorsprechen zu ergattern, harrten die ersten ab 4 Uhr auf der Straße aus.

Dieses Bild ist nun zum Glück Vergangenheit. „Das war nicht gut fürs Image der Stadt“, gibt Bürgermeister Manfred Schulz (CDU) in einem Pressegespräch am Donnerstag zu. Er war es auch, der vor einem Jahr alles darangesetzt hat, die Situation zu verbessern. Und weil die Dringlichkeit in dieser Behörde am höchsten war, hat die Stadtverwaltung Kaiserslautern dort die Digitalisierung am stärksten beschleunigt. Deshalb ist das Referat für Migration und Fachkräfteeinwanderung das erste, in dem dieses Ziel vollständig erreicht wurde. Statt Warten auf der Straße kann jetzt fast alles online erledigt werden. Geholfen habe auch, dass „das Team in dem Referat sehr technikaffin ist“, fügt Uwe Schmeer, Leiter des Referates Digitalisierung und Innovation, an.

Das Land liefert das Verfahren für den Online-Dienst

Voraussetzung für die Digitalisierung war zudem, dass das Land die Möglichkeit zur praktischen Umsetzung vorgelegt hat. „Das Land entwickelt Verfahren, die es den Kommunen dann übergibt“, erklärt Schmeer. So müsse nicht jede Stadt oder jeder Landkreis eine eigene technische Lösung basteln, um die geforderten digitalen Dienste den Bürgern bereitstellen zu können. Denn bereits 2017 trat das Onlinezugangsgesetz in Kraft, das Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen online anzubieten. Bisher waren „drei bis vier persönliche Vorsprachen“ in der Verwaltung nötig, schildert Andreas Adelmann, Leiter des Referats Migration und Fachkräfteeinwanderung, das Prozedere. „Nun reicht ein Termin“, freut er sich über den Fortschritt. Die Antragstellung vor Ort entfällt ebenso wie das Abholen des Aufenthaltstitels, „denn den kann man sich gegen einen kleinen Obolus zuschicken lassen“.

Lediglich für die Abgabe biometrischer Daten, also das Nehmen von Fingerabdrücken, ist noch ein persönliches Erscheinen erforderlich, erklärt er. Das biometrische Foto muss vorab beim Fotografen gemacht werden, „wir scannen dann den QR-Code dazu ein“. Ein Automat für biometrische Bilder ist in der Ausländerbehörde – im Gegensatz zum Bürgercenter – nicht vorhanden, da der passende Raum fehle. Das Online-Portal ist in acht Sprachen verfügbar, die Sprachbarriere sei also recht niedrig.

Allerdings, gibt Adelmann zu, „leide manchmal die persönliche Betreuung durch die Online-Abwicklung. Rückfragen könnten nicht gestellt werden“, lautet ein Feedback, das die Verwaltung bekommen habe. Aber noch lange nicht alle Antragsteller nutzen den digitalen Weg, „und es wird immer Menschen geben, die diese Möglichkeit nicht nutzen wollen“, weiß er. Die drei Bereiche Ausländerbehörde, Fachkräftebehörde (für beschleunigte Fachkräfteeinwanderung) und Staatsangehörigkeitsbehörde (für die Einbürgerung) innerhalb des Referats wurden sukzessive digitalisiert; die Staatsangehörigkeitsbehörde ist erst seit ein paar Tagen komplett dabei.

Über ein Viertel der Anträge bisher online

Mehr als 2300 Anträge wurden bereits digital eingereicht. „Im Zeitraum von Februar 2025 bis Februar 2026 wurden in der Ausländerbehörde insgesamt 7500 Erstanträge gestellt, davon 1800, also 24 Prozent, digital“, referiert Adelmannn. In der Fachkräftebehörde lag im selben Zeitraum der Anteil der digitalen Anträge mit 560 von insgesamt 1800 bei 31 Prozent.

„Fast 50 Prozent der Anträge kommen aus dem Bildungsbereich: von Studierenden und Mitarbeitenden aus der Uni und den Instituten“, weiß Adelmann. Und Schulz ergänzt: „Dafür haben wir eine Außenstelle an der TU. Das ist eine große Ausnahme bundesweit.“ Zwei Sachbearbeiter seien dort zweimal pro Woche zusammen mit einer Hilfskraft der Uni beschäftigt.

Um sieben Stellen wurde das Referat aufgestockt, von 24 auf 31, um die angestaute Arbeit zu bewältigen. Bei diesem Personalstock bleibe man auch angesichts der digitalen Unterstützung, erwidert Adelmann. „Ziel war die Konsolidierung“, erklärt Schulz, „also die Wartezeiten zu verkürzen.“ Derzeit liege der Vorlauf für einen Termin bei zwei bis drei Wochen. Aber natürlich überprüfe das Referat Organisationsmanagement ständig die Effektivität und Auslastung des Personals in allen Abteilungen, schickt Schulz hinterher. Und so könne er nicht ausschließen, dass dieses irgendwann zum Ergebnis kommt, der Personalstamm sei zu groß.

In welchen Referaten die Verwaltung ihre Digitalisierung fortsetzen will, ist nicht genau geplant. Das hänge auch davon ab, welche technische Verfahren das Land als nächstes zum Übernehmen liefere, meint Schmeer.