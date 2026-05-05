Der Parkplatz kurz vor Abzweigung des Forstwegs nach Dansenberg war seit März gesperrt. Mit dem Bau des Radwegs steht dies nicht in Zusammenhang. Kosten entstehen dennoch.

Das Warten auf eine sichere Radwegverbindung von Kaiserslautern nach Trippstadt dauert inzwischen mehr als 25 Jahre an. Als im März der stadtauswärts gelegene Parkplatz kurz vor der Roten Hohl von einem Tag auf den anderen gesperrt wurde, bestand bei manch einem die Hoffnung auf einen nahen Baubeginn. Doch dass die Fläche mit rot-weißem Flatterband abgesperrt war, hat andere Gründe.

50 Liter Treibstoff ausgelaufen

Auf Nachfrage teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung Kaiserslautern mit, dass an der Stelle rund 50 Liter Diesel ausgelaufen sind, verteilt auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern. Durch Niederschläge wurde der Diesel ausgewaschen und floss am Rand der L503 in Richtung Stadt. In einer Sofortmaßnahme hatte die Feuerwehr am 28. März die Ölausbreitung gestoppt, setzte Bindemittel ein. Im Auftrag des städtischen Umweltreferats war ein Gutachter wegen unsachgemäßen Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen vor Ort. Aufgrund der Lage innerhalb der Schutzzone III des Wasserschutzgebiets wurde noch am Abend des Unfalls ein etwa sieben Zentimeter starker Schotterabtrag vorgenommen, erläutert der Stadt-Sprecher. Zusätzlich wurde die Fahrbahn im Bereich der Einfahrt mit einem Öl-Lösungsmittel gereinigt, das Bankett wurde auf einer Länge von rund zehn Metern oberflächlich abgetragen.

Stadt bleibt auf Kosten sitzen

Der Verursacher der Verunreinigung ist unbekannt. Der Stadt sind bisher Kosten in Höhe von knapp 17.000 Euro entstanden, die wohl an ihr hängenbleiben. Die Kosten für die Wiederherstellung des Parkplatzes sind darin noch nicht enthalten. Seit Montag ist der Parkplatz wieder offen.