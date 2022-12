Otterberg. Der Ende November aus der Hauptstraße gestohlene Weihnachtsbaum ist wieder da. Die Polizei fand ihn bei einer 21-jährigen Frau in der Verbandsgemeinde Landstuhl.

Grundschüler hatten den vom Verein KulturArt gestifteten Christbaum geschmückt und aufgestellt. Als er wenig später stibitzt wurde, war die Enttäuschung groß. Eine Zeugin hatte allerdings den Diebstahl in der Nacht zum 28. November beobachtet und der Polizei entscheidende Hinweise geben können. Die Ermittlungen führten die Beamten zu einer Verdächtigen in der Verbandsgemeinde Landstuhl, berichtet die Polizei. Rund 30 Kilometer vom Tatort entfernt wurden die Beamten fündig: Im Wohnzimmer der Frau stand der gestohlene Baum. Den liebevoll gebastelten Weihnachtsschmuck der Kinder und ihre Wunschzettel hatte die 21-Jährige gegen ihren eigenen Schmuck getauscht. Die Weihnachtsdekoration und Zettel der Kinder bewahrte sie allerdings auf. Die Frau war geständig und beteuerte, dass ihr der Diebstahl leid tue. Im Beisein der Polizisten schmückte sie den Tannenbaum ab und händigte den gebastelten Schmuck sowie die Wunschzettel der Schulkinder aus. Unter den Augen der Ordnungshüter brachte sie den Baum zurück nach Otterberg. Die Polizei informierte einen Verantwortlichen des Vereins und mit einem Brief an die Schule die Kinder der zweiten Klasse. Die Ermittlungen zu mutmaßlichen Komplizen der 21-Jährigen dauern an.