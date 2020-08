Weil er sich in einem Restaurant ziemlich daneben benommen hat und später Polizisten attackierte, ist ein 38-Jähriger in der Psychiatrie gelandet.

Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann am Mittwoch ein Restaurant in der Innenstadt und bediente sich hinter der Bar an einer Flasche Gin. Die Flasche nahm der Mann an sich, setzte sich mit nacktem Oberkörper an einen Tisch, schrie laut und trank. Zeugen informierten die Polizei. Ein Angestellter verwies den 38-Jährigen aus dem Restaurant, doch der wollte nicht gehen.

Auch einen Platzverweis der Polizei wollte der Mann nicht befolgen. Als ihn die Beamten zum Restaurant hinausführten, attackierte er die Polizisten mit seinen Fäusten. Der 38-Jährige konnte von den Einsatzkräften überwältigt werden. Dabei wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Weil der 38-Jährige psychisch auffällig war, wurde er in eine Klinik gebracht. Ein Richter ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung ein.