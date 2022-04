Die Polizei ermittelt gegen einen 22-jährigen Mann aus dem Landkreis. Er hatte sich am Dienstag mehrere Strafanzeigen eingehandelt und wurde am Nachmittag im Stadtpark festgenommen. Der junge Mann geriet ins Visier der Fahnder, nachdem er zusammen mit einem Kumpel in einer Parfümerie in der Innenstadt unangenehm aufgefallen war. Dort hatten sich die beiden Männer mit dem Personal angelegt, zwei Mitarbeiterinnen beleidigt und mehrfach auf den Boden gespuckt. Dank der Videoüberwachung in dem Laden konnten Bilder der beiden Tatverdächtigen an die Polizei übermittelt werden. So machten die Fahnder die beiden Männer später im Stadtpark ausfindig.

Bei der Kontrolle reagierte der 22-Jährige aggressiv, sperrte sich der Polizei zufolge gegen die Maßnahmen und musste deshalb zu Boden gebracht und gefesselt werden. Im Rucksack und in den Hosentaschen des Mannes wurde Diebesgut gefunden, das aus Geschäften in der City stammte. Kaufbelege konnte er nicht vorweisen. In der Jackentasche seines 20 Jahre alten Begleiters entdeckten die Beamten abgerissene Warenembleme und Preisetiketten, die zu Kleidungsstücken im Rucksack des 22-Jährigen passten. Die weiteren Ermittlungen laufen.