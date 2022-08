Nach dem DFB-Pokalspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den SC Freiburg kam es am Sonntagabend zu einem Notfalleinsatz. Ein Mann war nach Polizeiangaben auf dem steilen Treppenweg vom Stadion runter zum Parkplatz in der Bremerstraße schwer gestürzt. Ordner hatten den Weg an der Stelle gesperrt und die Fußgänger über einen Waldweg umgeleitet. Kurze Zeit später fuhren zwei Rettungswagen vor. Auch ein Rettungshubschrauber landete auf dem Betzenberg auf Trainingsplatz 4, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz am Montag auf Anfrage berichtete.

Warum ein Rettungshubschrauber im Einsatz war und ob dafür die Verkehrsprobleme in dem Wohngebiet rund um das Stadion verantwortlich waren, das konnte der Sprecher nicht sagen. „Wir waren nur für die Absperrungen zuständig“, erklärte er. Der Mann sei in ein Krankenhaus geflogen worden. Der Rettungsdienst habe ihn von der Unfallstelle zu dem Hubschrauber gebracht. Von der Integrierten Leitstelle war keine Stellungnahme zu kriegen.