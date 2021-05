Wer in der Familie den Dienst in der Küche übernommen hat, für den ist Kochen Alltag. Vielen macht es aber auch Spaß oder es ist zum Hobby geworden. Für Karin Schmidt ist Kochen viel mehr als das.

Es ist ihre Passion, seit sie 2009 an einer „Küchenschlacht“ im Zweiten Deutschen Fernsehen mit Starköchen zusammengearbeitet hat. Es war ein aufregendes Erlebnis für die Zollbeamtin, die bei aller Euphorie nicht nur ihrem Beruf, sondern dem Kochen treu geblieben ist. In diesen Tagen plant sie ihren ersten Kochkurs in der Volkshochschule. Als Gastdozentin möchte sie bei den Teilnehmern die Lust wecken an „gesundem Essen mit Genuss“, durch das sie selbst, wie sie verrät, sogar 20 Kilogramm abgenommen hat.

Auf Pasta spezialisiert

In Hamburg, wo die Kochshow seinerzeit gedreht wurde, hatte Schmidt eigentlich einfach nur zeigen wollen, was sie kann. „Mir fehlte jedes Grundwissen“, gesteht sie. Dass dann Spitzenköche wie Horst Lichter und Alfons Schuhbeck von ihren Gerichten kosteten, war für sie „das Größte“.

Die Gespräche mit den Experten hatten ihren Ehrgeiz geweckt. Mutig machte sie sich an die Pastamaschine ran, die ihr damals komplett fremd war. Heute hat sie diese längst im Griff. Überhaupt hat sich Karin Schmidt zum „Nudelnator“ entwickelt. Ihre Parole: „Alles kein Hexenwerk.“ Was sich aus und mit Nudeln alles kreieren lässt, möchte sie jetzt auch den Teilnehmern in ihrem Kurs nahebringen.

Rezepte Marke Eigenbau

Der Vorsitzende des Einzelhandelsverbands Kaiserslautern, Matthias Pallmann-Heger, wird ihr dafür als versierte „Küchenhilfe“ eine Universalküchenmaschine zur Verfügung stellen. Die Rezepte, die in der Regel mit allerlei gesunden Zutaten wie beispielsweise Zucchini für ihre „Zoodles-Produktion“ oder auch Karotten angereichert werden, kreiert Karin Schmidt selbst.

Kein Teilnehmer muss sich sorgen, dass das Ergebnis, wenn es erst einmal auf dem Teller angerichtet ist, der Familie oder den Gästen womöglich nicht schmecken könnte. Die Gastdozentin wird ihre Kreationen erst einmal selbst nachkochen – beziehungsweise so lange kochen, bis sie es raus hat und sich gesundes Essen tatsächlich mit Genuss paart.