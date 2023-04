Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit ihrem Gründungsjahr 1839 ist die Stadtbibliothek Kaiserslautern die zweitälteste öffentliche Bibliothek in Deutschland. Während der Corona-bedingten Schließung konnten Bücher, Hörbücher, Filme, CDs und Spiele ausschließlich telefonisch oder per E-Mail bestellt und zu einem eigens vereinbarten Abholtermin an einem Ausgabefenster mitgenommen werden. Inzwischen darf wieder selber in den Regalen gestöbert werden.

Die Leute müssen sparen. Spürt die Stadtbücherei dadurch eine größere Nachfrage?

Bislang noch nicht.

Wie viele Nutzer haben Sie im Jahr, darunter Jugendliche? Wie ist die Entwicklung?

2018/19