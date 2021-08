Am Montag, am ersten Schultag nach den Sommerferien, hat die Polizei im Umfeld von Schulen in der Stadt und im Landkreis Verkehrskontrollen durchgeführt.

Nach Angaben der Polizei wurde bei der sogenannten Schulwegüberwachung vor allem die Verkehrssituation vor den Schulen ins Visier genommen, wobei es nicht nur um die gefahrenen Geschwindigkeiten der vorbeikommenden Fahrzeuge ging, sondern auch das Verhalten der Eltern bei der Anfahrt und das Absetzen der Kinder wurde beobachtet.

Das Team der Jugendverkehrsschule war beispielsweise am Montagmorgen vor der Paul-Münch-Grundschule in Kaiserslautern im Einsatz. Hier mussten zum Schulbeginn einige Eltern auf ihr verkehrswidriges Verhalten hingewiesen werden, um künftige Gefahren für die Kinder zu vermeiden. Die meisten Eltern zeigten sich einsichtig und akzeptierten die polizeiliche Kritik.

Die Überwachung der Schulwege steht insbesondere in der Schulanfangswoche nach den Ferien im Mittelpunkt, kündigt die Polizei an.