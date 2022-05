Weil zwei Autofahrer am Sonntag nach einem Unfall in der Kaiserstraße in Streit gerieten, soll einer der beiden einem Mitfahrer seines Unfallgegners eine „Kopfnuss“ verpasst haben, teilt die Polizei mit, die wegen Körperverletzung ermittelt. Zum Unfallverlauf machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben. Die Polizei geht davon aus, dass ein 18-Jähriger mit seinem Audi A3 in gemächlichem Tempo durch die Kaiserstraße fuhr. Dem nachfolgenden Golf-Fahrer war dies offenbar zu langsam, weshalb er den Audi überholte. Das wiederum habe offensichtlich dem Audi-Fahrer nicht gepasst, der seinerseits den VW überholte und eine Vollbremsung machte – angeblich wegen einer Katze auf der Straße. Der 19-jährige Golf-Fahrer krachte ins Heck des Audi. Beim anschließenden Streit soll der 19-Jährige eine „Kopfnuss“ verpasst haben. Sein Gegenüber, ein Mitfahrer des Audi-Fahrers, trug eine Beule davon. Die Autos waren derart ineinander verkeilt, dass sie mithilfe eines Krans getrennt werden mussten, so die Polizei.