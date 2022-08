Oleg Kolisnyk, Förster aus der Ukraine, wollte schon länger ans Forstamt Kaiserslautern. Jetzt hat es geklappt: Er verstärkt als neuer Technischer Produktionsleiter seit Juli das Team.

Seit Oleg Kolisnyk in seiner Heimatstadt Winnyzja, in der Zentralukraine gelegen, an der Nationalen Agraruniversität den Master in Ökologie und Umweltschutz ablegen konnte und anschließend an der Forstlichen Universität in Lemberg ebenfalls mit dem Master abschloss, hatte er nur ein Ziel: Er wollte als Förster ein Revier betreuen. „Ich bin Natur- und Holzliebhaber“, erzählt er, dass sein Herz schon immer für den Wald schlug – für den in seiner Heimat Ukraine.

Dort arbeitete er nach dem Studium im Forstamt in Winnyzja, anschließend als Oberförster im Revier Mohyliw-Podilskyi. Er glaubte sich am Ziel. 2013 tritt seine heutige Frau in sein Leben. Zwei junge Menschen laufen sich zufällig in der Ukraine über den Weg. Er lebt und arbeitet dort, die junge Deutsche ist in den Ferien mit einer Jugendorganisation im Land. Die Sprache der beiden ist zunächst Russisch. „Meine Frau ist in Kasachstan geboren. Kam aber mit wenigen Monaten nach Deutschland“, spricht Kolisnyk an, dass seine Frau sowohl Deutsch als auch Russisch spricht. 2015 folgte er ihr nach Deutschland, es wurde Hochzeit gefeiert.

Inzwischen gehören drei Söhne zur Familie, die mehrsprachig aufwachsen. Der Vater kommuniziert nur auf Russisch mit den Jungs, die Mutter nur auf Deutsch. Ukrainisch kommt vom Vater nebenbei noch dazu. „Meine Familie in der Ukraine soll sich in der Muttersprache mit den Enkeln unterhalten können“, betont der Ukrainer, der längst ein ausgezeichnetes Deutsch spricht. Ihm sei es wichtig, ein Stück Heimat an seine Kinder weiterzugeben.

Derweil bleibt es bei seinem Traum, als Förster ein Revier zu betreuen. Jedenfalls bis zum Juli dieses Jahres. „Vor sechs Jahren machte ich ein Praktikum im Forstamt in Kaiserslautern, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war das, was ich in der Ukraine gelernt habe. Ich war sicher, dass ich hier in Deutschland auch in dem Bereich tätig sein möchte, ich habe es sechs Jahre lang versucht“, gibt Oleg Kolisnyk Einblicke in seine Gedankenwelt. Untätig war er in den Jahren nicht. Er war im Sägewerk Rettenmeier in der Rundholzabteilung angestellt.

Der gläubige Forstwirtschaftler hält sich fest an dem Bibelspruch (Josua 1,9): „Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst!“ Der Vers habe ihn in den vergangenen Jahren begleitet und ermutigt. „Ich wollte schon aufgeben“, gibt er aber zu. Klar, dem Hobbyfotografen, der gerne draußen kocht und campt, ging es gut. Er hatte eine Familie, einen Job, genoss den Pfälzerwald, die Landschaft und all die historischen Plätze in der Region, wenn da nicht immer noch der Forst in seinem Kopf gewesen wäre. Und nun hat es doch geklappt.

Revierleiter ist er nicht, aber Oleg Kolisnyk ist der neue Technische Produktionsleiter am Forstamt Kaiserslautern, koordiniert die Holzabfuhr, den Einsatz der Unternehmen, der Waldarbeiter, der Maschinen, er kümmert sich um Ausschreibungen und vieles mehr – und er ist glücklich. „All das habe ich auch zuhause in der Ukraine gemacht“, fühlt er sich angekommen. Sein Traum sei in Erfüllung gegangen. Jetzt hat er nur noch den großen Wunsch, dass in der Ukraine Frieden einkehrt und niemand mehr gezwungen wird zu fliehen.