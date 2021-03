Als er vom Spaziergang mit dem Hund zurückkam, war sein Auto-Kennzeichen verschwunden – so erging es einem 33-jährigen Mann aus Otterberg am Donnerstagabend. Wie die Polizei mitteilt, hatte er seinen Wagen in der Nähe des Schwimmbads an einem Feldweg geparkt und war mit seinem Hund zu einem Spaziergang aufgebrochen. Als er eine Stunde später wieder zurückkam, fehlte das hintere Kennzeichen. Trotz eigener Suche in der Umgebung und auf der zurückgelegten Fahrtstrecke blieb das Schild verschwunden. Die Polizei geht daher davon aus, dass sich zwischen 17.45 und 18.50 Uhr jemand an dem abgestellten Renault Megane zu schaffen machte und das Kennzeichen abschraubte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/3692150 entgegen.