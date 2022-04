Der starke Schneefall am Wochenende sorgte dafür, dass die Stadtbildpflege am Samstag im Winterdienst im Einsatz war. Außerdem verschieben sich die Müllabfuhrtermine.

Michael Föckler, Winterdienst-Koordinator der Stadtbildpflege, machte sich am Samstag um 3 Uhr nachts mit einem Gerätefahrzeug auf den Weg, um Gehwege und den Marktplatz von den Schneemassen zu befreien. Gleichzeitig startete der Einsatz mit zwei Streufahrzeugen, die an steilen und gefährlichen Stellen sowie im Stadtgebiet unterwegs waren. Erst gegen 16 Uhr am Samstagnachmittag war die Tour beendet. „Der gesetzliche Zeitraum für den Winterdienst ist vom 1. Oktober bis zum 31. März, danach haben wir keinen Einsatzplan mehr. Die Fahrer der Streufahrzeuge haben sich freiwillig für den Sondereinsatz gemeldet“, lobt er deren Engagement.

Dank dieses Einsatzes konnte der samstägliche Wochenmarkt wie gewohnt stattfinden und auch die Linienbusse fuhren aufgrund der geräumten Strecken planmäßig. Fußgängerbrücken und gefährliche Treppenwege befreite die Straßenreinigung per Hand vom Schnee. Während des Einsatzes kontaktierte die Polizei mehrmals den Einsatzleiter des Winterdienstes, da Straßen in Ortsbezirken zu räumen waren, nachdem die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk die Gefahrenstellen beseitigt hatten.

Umgefallene Bäume werden noch beseitigt

Am Montagmorgen begann der Bereich Grünpflege damit, die Stellen zu erfassen, an denen der Schnee Bäume zu Fall gebracht hatte. Gleichzeitig starteten Aufräumarbeiten, auch um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Nachdem die Feuerwehr umgestürzte Bäume von der Fahrbahn räumt, gehört es zu den Aufgaben der Stadtbildpflege, diese anschließend auf öffentlichen Flächen zu beseitigen. Erst wenn die Baum- und Streckenkontrolle abgeschlossen ist, stehe fest, bis wann alle entstandenen Schäden und Gefahrenpunkte abschließend behoben werden können. Derzeit sei davon auszugehen, dass die anfallenden Arbeiten im Laufe der Woche erledigt werden können, teilt der städtische Eigenbetrieb mit.

Der starke Schneefall hat außerdem dafür gesorgt, dass die Müllabfuhr im Stadtgebiet und in den Ortsbezirken am Wochenende und am Montag nicht wie geplant stattfinden konnte. Die für Samstag geplante Abfuhr von Rest-, Bio- und Papiermüll musste aufgrund des vielen Schnees ausfallen, sei aber am Montag nachgeholt worden.

Mülltonnen stehen lassen

Die Stadtbildpflege bittet die Bürger darum, ihre Mülltonnen gemäß des Abfuhrkalenders bereitzustellen. Sollten die Tonnen nicht wie geplant abgeholt werden, sollen sie an der Straße stehenbleiben. Bis spätestens Samstag werden sie geleert, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Aufgrund der Verzögerung seien kostenlose Beistellungen von bis dahin anfallendem Müll erlaubt.