Was für ein Befreiungsschlag: Nach dem Relegationsspiel gegen Dynamo Dresden hielt es die FCK-Fans im Fritz-Walter-Stadion nicht auf ihren Plätzen. Und die Fans in der Stadt nicht in den eigenen vier Wänden. Der Martinsplatz wurde zum Partyzentrum, zu dem mehrere Tausend Menschen geströmt waren. Dort und in den umliegenden Kneipen wurde der Aufstieg bis in den frühen Morgen gefeiert – ohne größere Zwischenfälle.

Abpfiff und Gewissheit am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr: Der 1. FC Kaiserslautern spielt in der Saison 2022/23 in der Zweiten Bundesliga. In der Stadt werden Glocken geläutet