Regionalliga-Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern steht am Samstag (20 Uhr/Barbarossahalle) gegen den MJC Trier vor einer Herkulesaufgabe. Die Basketballerinnen von der Mosel belegen mit einer Bilanz von acht Siegen bei zwei Niederlagen den dritten Tabellenplatz.

Trier (16 Punkte) spielt bislang eine starke Saison. Da Spitzenreiter HTG Bad Homburg II (20) und der Tabellenzweite Dillingen (18) bislang noch ungeschlagen sind, darf der MJC nicht mehr viel anbrennen lassen, wenn er im Kampf um die Meisterschaft weiterhin mitreden will. Für den noch immer sieglosen FCK geht es am Samstag in erster Linie darum, sich in eigener Halle nicht vorführen zu lassen.

Die bisherigen Ergebnisse gegen die Spitzenmannschaften der Liga lassen nichts Gutes ahnen: In Dillingen (40:87) und in Bad Homburg (37:89) setzte es hohe Niederlagen. Auch in den Spielen, die man eigentlich gewinnen muss, wenn man die Klasse halten will, gab es für die Rot-Weißen bislang nichts zu holen. Durch die jüngste Niederlage beim TSV Grünberg II, der jetzt acht Punkte auf dem Konto hat, versäumten es die Westpfälzerinnen, Druck auf einen potenziellen Konkurrenten im Kampf um den Ligaerhalt zu machen.

Knapp vorbeigeschrammt

Beim 50:65 zog sich der Tabellenletzte zwar über weite Strecken ordentlich aus der Affäre, stand am Ende jedoch mal wieder mit leeren Händen da. „Das Ergebnis hat ein wenig über den Spielverlauf hinweggetäuscht. Es war das erste Spiel, in dem wir knapp an einem Sieg vorbeigeschrammt sind. Und das, obwohl die Voraussetzungen alles andere als gut waren“, betont Trainerin Frauke Woll, die insgesamt vier Ausfälle zu beklagen hatte.

Ihr Team hielt zunächst gut mit und lag im ersten Viertel mit 15:13 (7.) in Front. Grünberg drehte mit einem 7:0-Lauf zum 20:15 (10.) das Spiel und baute seine Führung bis zur Pause auf zehn Punkte aus (32:22/20.). „Leider sind uns im zweiten Abschnitt nur sieben Punkte gelungen“, bedauerte Woll. Ihre Mannschaft gab sich nicht auf und entschied den dritten Abschnitt knapp für sich. Der FCK verkürzte den Rückstand auf 38:42 (27.) und durfte bis zum Stand von 55:57 (35.) vom ersten Saisonsieg träumen.

Die richtige Richtung

Die hohe Foulbelastung von Anjela Davitkova erwies sich als Knackpunkt. Nach dem Ausscheiden der Centerin lief beim FCK nicht mehr viel zusammen. Grünberg baute seine Führung in den letzten fünf Minuten deutlich aus und entledigte sich mit dem vierten Saisonsieg zumindest vorläufig sämtlicher Abstiegssorgen. Beste FCK-Schützin war Theresa Schmitt mit 16 Punkten. Auch Shannon Rash (11) traf zweistellig. „Direkt nach dem Spiel war ich ziemlich frustriert, dennoch bleibt festzuhalten, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Gegen Trier wird es natürlich schwer, auch wenn sie gegen den Tabellenersten zuletzt sehr hoch verloren haben“, weiß die Trainerin um die Schwere der Aufgabe.