Ab dieser Woche können wieder die etablierten Psychose-Seminare des Pfalzklinikums in Kaiserslautern stattfinden. Coronabedingt hatte das Angebot zuletzt pausiert. Am 13. Juli startet eine Nachsorgegruppe für ehemalige Patienten.

Seit 2013 bietet das Pfalzklinikum nach eigenen Angaben am Standort in Kaiserslautern an einem neutralen Ort Psychose-Seminare an. Die Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Kaiserslautern bringt dabei wieder Betroffene, Angehörige, Kolleginnen und Kollegen zum Austausch zusammen. Diese Seminare dienen dem Austausch von Betroffenen und Experten auf Augenhöhe. Unter den Begriff Experten fallen Fachleute, die in der Psychiatrie tätig sind, Menschen mit eigener Psychose-Erfahrung und Angehörige. In diesen sogenannten Trialog werden alle Sichtweisen und Erfahrungen eingebracht und respektiert, erläutert das Pfalzklinikum. Die Themen der Teilnehmenden seien vielfältig und beziehen sich auf eigene Erfahrungen im Umgang mit einer Psychose, das Erleben in dieser, Arbeit, Teilhabe und vieles mehr. Ziel ist, unter anderem die Arbeit der Psychiatrie zu verändern, und ein menschliches Bild von Psychosen und psychischen Erkrankungen zu vermitteln.

Am Donnerstag, 8. Juli, von 17 bis 19 Uhr wird die Arbeit der Gruppe wiederaufgenommen. Treffpunkt ist die Stadtteilwerkstatt im Arbeits- und sozialpädagogisches Zentrum (ASZ) Pfaffstraße 3. Das Psychose-Seminar findet unter Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen statt, die im Rahmen der Corona-Pandemie erforderlich sind, und dem im Pfalzklinikum angewandten Hygienekonzept. Die Treffen finden nun wieder jeden zweiten Donnerstag im Monat, außer an Feiertagen, statt.

„Den Alltag meistern“ startet am 13. Juli

Egal ob stationäre, teilstationäre oder Zuhause-Behandlung: im Anschluss an die Behandlung folgt für die Patienten wieder der Alltag. Diesen zu meistern und den individuellen Anforderungen gerecht zu werden ist aber nicht einfach. Aus diesem Grund gründet die Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Kaiserslautern zum 13. Juli eine trialogische Nachsorgegruppe. Im geschützten Rahmen können sich Betroffene gemeinsam mit André Ranker, Gesundheits- und Krankenpfleger, und Dorothee Ruster-Hebel, Systemische Beraterin, sowie der Genesungsbegleiterin und Betroffenen Daniela Dinger über Erfahrungen und Herausforderungen austauschen. Die betreute Selbsthilfegruppe trifft sich immer dienstags, von 15 bis 16.30 Uhr, in der Klinik, Albert-Schweitzer-Straße 64.

Info

Alle Termine sind im Internet unter www.pfalzklinikum.de/veranstaltungen/kaiserslautern/ zu finden.