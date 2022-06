Nach fast zweijähriger Corona bedingter Zwangspause schnuppern die Kreativen der Werbeagentur Götz wieder Messeluft. Für den Auftritt auf Fachmessen entscheidend ist der Messestand. Der kommt bundesweit nicht selten aus Kaiserslautern. Beispielsweise aus Erfenbach.

„Ich bin froh, dass es wieder losgeht“, freut sich Paul-Peter Götz, der sich zusammen mit seinem Bruder Dieter Götz seit über 40 Jahren in der Werbebranche einen Namen gemacht hat. Eine Sparte der Agentur ist der Messebau. Doch der lag seit Beginn der Pandemie am Boden.

„Fachmessen seien trotz Digitalisierung ein wichtiges Werbemedium für Unternehmen. Der Kunde kann sich informieren, persönlichen Kontakt knüpfen“, betont Paul-Peter Götz.

Mit der LogiMAT 2022, der internationalen Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement, die vor wenigen Tagen in Stuttgart endete, durfte Paul-Peter Götz im Vorfeld wieder zu Stift und Papier greifen, um dem Unternehmen „Schmid Systemtechnik“ in Worms seine Vorstellungen von einem zeitgemäßen Messestand zu skizzieren, diesen in seiner Werkstatt umsetzen und später auf dem Messegelände in Stuttgart auf 50 Quadratmetern aufbauen.

Seit Anfang April arbeitet das Team der Götz-Werbung an der Konzeption eines Messestandes für den „Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg“ (KVJS). Mit dem Stand auf einer Ausstellungsfläche von 400 Quadratmetern wird sich der Kommunalverband auf der REHAB, der 21. Europäischen Fachmesse für Rehabilitation, Therapie, Pflege und Inklusion, vom 23. – 25. Juni in Karlsruhe präsentieren. „Ein Großauftrag, der wohl durchdacht werden will, der Kreativität und Fingerspitzengefühl für die Ausführung verlangt“, verweist Paul-Peter Götz auf von ihm angefertigte Ideenskizzen zur Gestaltung des Messestandes.

Bei der Konzeption des Messestandes hat er neben der Freifläche beispielsweise einen Technikraum, eine Küche, ein Kino, eine Bühne, Medientechnik, einen Kletterturm, die Fläche für ein Sportgerät und einen kleinen Hühnerstall zu berücksichtigen. Hinzu kommt die farbliche und textliche Gestaltung. „Wichtige Elemente für den Wiedererkennungswert des Auftraggebers.“ Absprachen müssen mit Beleuchtungs- und Medientechnik erfolgen. Traversen, Fachwerkträger für die Veranstaltungstechnik, müssen zugeschnitten werden. Handwerkliche Arbeiten, die Sascha Götz Junior, in der hauseigenen Werkstatt vorbereitet und die Einzelteile später in Teamarbeit zu einem Ganzen in der Messehalle aufbaut. Grafiken für Glaselemente, Messewände und Stoffbanner als Werbeflächen wurden bereits produziert.

Gerne erinnert sich Paul-Peter Götz an einen seiner ersten Stände, den er für „Rhenser Mineralbrunnen“ entwickelt hat. „Es war ein Verkaufsstand für Mineralwasser.“ Messestände seien wichtige Hilfsmittel im Verkauf. „Auf Fachmessen werden Neuheiten präsentiert, potentielle Kunden angesprochen und Kontakte geknüpft. Um Innovationen zu vermarkten, muss die Architektur, das Design des Messestandes stimmig sein.“

Für SKS Welding Systems, die Spinnerei Lampertsmühle, für Wipotec, für MKT Metall-Kunststoff-Technik in Weilerbach, für die Wolf-Gruppe in Wolfstein, Vitronic in Wiesbaden und für das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), war die Werbeagentur Götz beispielsweise in den zurückliegenden Jahren im Messebau tätig. Für Messen in Berlin, Hannover, München und im europäischen Ausland hat die Ideenwerkstatt in Erfenbach Messestände konzipiert und errichtet.

Als eine Herausforderung bezeichnet Paul-Peter Götz den im WM Jahr 2006 zu kreierenden begehbaren Fußball für die Internationale Tourismusbörse Berlin sowie die Messewände in der Jean-Schöne-Halle anlässlich der Eröffnung der Landesgartenschau im Jahr 2000.

„Umso schmerzlicher der durch Corona bedingte Rückschlag im Messebau in den beiden zurückliegenden Jahren “, so Paul-Peter Götz. Von neun Mitarbeitern arbeiten in der Agentur jetzt noch sechs. „Drei haben sich anders orientiert. Durch ein bundesweites Netzwerk könne die Agentur jedoch jederzeit auf Fachkräfte zurückgreifen. Zum Glück sei die Agentur mit Beschriftungen, Offset-, Sieb-, Textil- und Digitaldruck sowie eigenen Werkstätten vielseitig aufgestellt.

Doch nicht nur auf den Messebau freut sich der Werbefachmann wieder. Als bildender Künstler ist der Erfenbacher ebenso in Sachen Kunst am Bau gefragt. So liegen bereits Entwürfe für die Außengestaltung des Albert-Schweizer-Gymnasiums und den Neubau der Kita St. Norbert der Pfarrei Maria Schutz auf seinem Schreibtisch.