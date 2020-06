Die städtische Kita Kleine Strolche ist ab Dienstag wieder für den eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet. In der vergangenen Woche wurden unter den Kindern und Erzieherinnen umfangreiche Nachtests durchgeführt, die alle negativ ausfielen.

Die Kita war am 4. Juni wegen der SARS-2-Infektion zweier Kinder geschlossen worden. Bei den umgehend durchgeführten Tests wurde bei drei weiteren Kindern und einer Erzieherin das Virus festgestellt. Die infizierten Kinder und die Erzieherin befinden sich nach wie vor in häuslicher Quarantäne. Eine weitere Erzieherin, deren Kinder betroffen sind, befindet sich derzeit ebenfalls in häuslicher Quarantäne. „In Zusammenwirkung von Kita-Leitung, Kita-Fachberatung und Elternausschussvertretung wurden jedoch zufriedenstellende Gruppensettings gefunden, die den Bedarfen von vielen Eltern entgegenkommen und eine Öffnung ermöglichen“, teilte die Stadtverwaltung mit.