Zunächst wollte Ursula Stork am Lesertelefon ein Lob loswerden. „Der Cleanup Day war eine großartige Aktion“, sagte die Leserin. Dass so viele Freiwillige, insbesondere auch Kinder, für mehr Sauberkeit in der Stadt gesorgt haben, sei toll. Gar nicht toll fand sie aber das, was sie am Sonntag sehen musste, als sie vom Museumsplatz vorbei an der BBS in Richtung Rathaus unterwegs war. „Man musste nur auf den Boden schauen und aufpassen, wo man hin tritt.“ Überall lagen Glasscherben, so die Leserin. Das sei nicht nur unschön, sondern auch gefährlich. Stork ärgert sich, dass sich die Freiwilligen so viel Mühe gemacht haben, und andere dann Plätze und Straßen noch am selben Tag wieder zumüllen. Bei solch einem Erscheinungsbild traue sie sich kaum noch, Besucher mit in die Stadt zu nehmen, bedauert sie.