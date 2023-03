Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kaiserslauterer Stadtrat wird vorerst nicht mehr in hybrider Form tagen. Das kündigte Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) gestern an. Grund dafür ist ein Schreiben der CDU-Fraktion an die Aufsichtsbehörde, in der sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Beschlüsse aus hybriden Sitzungen äußert.

Schon in der jüngsten Ratssitzung hatte CDU-Fraktionssprecher Michael Littig die mangelnde Transparenz bei Beschlussfassungen kritisiert.