Die Polizei hat am Montagabend eine Schreckschusswaffe bei einem 26-Jährigen gefunden. Wie die Beamten mitteilen, waren sie in Otterberg, weil der Mann einen Angehörigen bedroht hatte. Als sie ihn kontrollierten, stießen die Polizisten auf die Waffe und stellten sie sicher. Da sich der 26-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die Beamten in eine Fachklinik. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.