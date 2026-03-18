Nach Instagram-Posts des sich selbst als „sehr fremdenfeindlich“ bezeichnenden AfD-Mitglieds Oliver Beck und dessen Rücktritt folgt Artem Derr in den Stadtrat.

Nach dem überraschenden Rücktritt des AfD-Stadtratsmitglieds Oliver Beck rückt Artem Derr als sein Nachfolger in den Stadtrat. Er wurde am Montag von Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) im Stadtrat vereidigt. Kimmel wies Derr vor der Vereidigung darauf hin, dass „die freiheitlich-demokratische Grundordnung in diesem Saal ausgesprochen hochgehalten wird“ und zielte damit auf Becks Verhalten vor seiner Mandatsniederlegung ab.

Auszug der Posts von Oliver Beck. Screenshot: gzi

Oliver Beck hatte zum 23. Februar sein Mandat niedergelegt. Er selbst sowie AfD-Fraktionsvorsitzender Dirk Bisanz gaben gesundheitliche Gründe dafür an. Kurz zuvor hatte Beck auf Instagram Kommentare gepostet, in denen es um den Umgang mit abzuschiebenden Ausländern ging. Wer sich nicht freiwillig zu den Abschiebeflughäfen begebe, „wird gewaltsam der Abschiebung zugeführt“, schrieb er. Seiner Ansicht nach könne das Anschreiben auch „entfallen und sofort zu Teil zwei übergegangen werden: bei Angriff Warnschuss, dann finaler Todesschuss.“ Demonstranten, die sich in den Weg stellen, „werden gleich behandelt.“ Und er fügte an: „Ich muss eben auch sagen, dass ich sehr fremdenfeindlich (xenophob) bin, also gesund, da menschlicher Ur-instinkt.“ Beck verteidigte seine Ausführungen mit dem Hinweis darauf, dass „dem weichgespülten Chaosland Zucht und Ordnung zugeführt“ werden müsse.

Nachdem Beck von der Stadtverwaltung zweimal zur Stellungnahme zu den Äußerungen aufgefordert worden war, legte er sein Mandat ohne Angaben von Gründen nieder. Gegenüber der RHEINPFALZ führte er seine Gesundheit an, weiter wollte er sich nicht äußern. Sein Anwalt bezeichnete die Posts als „Schilderung der geltenden Rechtslage“.