Was passiert mit dem ACC-Gelände am Opelwerk? Diese Frage bestimmt die Debatte um den Rückzug des Batterieherstellers – jetzt hat die Stadt erste Schritte eingeleitet.

Auf dem Chefsessel setzte Beate Kimmel (SPD) zu einer Rede an, in der so mancher im Saal ein „feuriges Plädoyer“ erkennen sollte. Die Oberbürgermeisterin ließ ihrem Ärger freien Lauf. „Wir dürfen es uns nicht gefallen lassen, wenn uns jemand abschreibt“, betonte Kimmel am Montag in der Stadtratssitzung. Und eines, das könne doch wirklich nicht sein: dass „der Fokus wieder auf einer Stadt liegt, die im Elend versinkt“. Im Februar hatte ACC verkündet, ihr Werk für E-Auto-Batterien aufzugeben – ein herber Schlag für die Westpfalz, keine Frage. 2000 Stellen sollten geschaffen werden, das Konsortium wollte rund zwei Milliarden Euro in das Projekt stecken. Aus der Traum. Was Kimmel nach dem ACC-Rückzieher gar nicht gefiel: die angeblich miese Stimmung, die einige Medien verbreitet hätten. Von einem „Abgesang“ Kaiserslauterns sprach die OB vor versammeltem Rat. Kaum einer sehe, in welch „beeindruckender Art die Qualität des Standorts gewürdigt wird“. Nach wie vor.

Staatskanzlei, Bundeswirtschaftsministerium, eine Taskforce zur Einrichtung einer „Turbofläche“ – in ganz großer Runde werde die Zukunft des Geländes beraten, erinnerte Kimmel. „Wir möchten mitreden“, sagte sie, „wir wollen die Entwicklung dieses wertvollen Areals umsichtig begleiten“.

Alle Bautätigkeiten sind erst einmal blockiert

Das Grundstück, darum geht es jetzt vor allem. Philipp Pongratz, der Chef der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfK), betitelte die 23 Hektar gerade erst als „Filetstück in Top-Lage“ – zumal Industrieflächen rar gesät sind. Was aber passiert mit dem Gebiet, das den ACC-Anteilseignern um Stellantis, Total-Energies und Mercedes gehört? Was wird draus? Man könnte sagen, die Stadt bereitet aktuell alles vor, um die Ansiedlung von Unternehmen voranzutreiben. Einen Neuanfang. Am Montag hat der Rat die Verwaltung mit der Aufstellung eines Bebauungsplans beauftragt – die Entscheidung fiel einstimmig. Das Gremium verhängte außerdem eine Veränderungssperre für das Areal, alle Bautätigkeiten sind also erst einmal blockiert. Fakten schaffen: ausgeschlossen. Im Rathaus hätten sie sich „zum zeitnahen Handeln“ gezwungen gesehen, heißt es in der Vorlage. Es geisterte ja das Schreckgespenst durch Kaiserslautern, ein Logistiker wolle sich hier breitmachen.

Ein Bild aus hoffnungsvollen Tagen: Im September 2021 überreicht der damalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU, Mitte) die Förderzusage über 437 Millionen Euro an ACC-Chef Yann Vincent. Links: Malu Dreyer (SPD), zu der Zeit rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. Archivfoto: Oliver Dietze/dpa

Über viele Jahre zählte das Terrain nördlich der Vogelweh zum Betriebsgelände des Opelwerks. Heute liegt es brach. 2022 hatte ACC zwar begonnen, die leerstehenden Hallen abreißen und den Boden herrichten zu lassen – dann aber stoppte das Konsortium die Arbeiten. Seit Juni 2024 herrscht dort Stillstand. Auf einem Teilstück, so viel ist bekannt, plant die Verwaltung den Bau einer Feuerwache.

Ein Ankauf wäre der „Plan A“, da herrscht Einigkeit

Will die Stadt tatsächlich aktiv über eine fruchtbare Zukunft der 23 Hektar mitbestimmen, dann wird ein Bebauungsplan natürlich nicht genügen. Kein Weg führt an den ACC-Eignern vorbei, den Grundbesitzern. „Aus Ihrem feurigen Plädoyer geht nicht hervor, wie Kaiserslautern an das Gelände kommt“, antwortete Manfred Reeb auf Kimmels Rede, der Fraktionssprecher der Freien Wähler (FW). Ziel könne nur sein, es „zügig zu kaufen“ – da müsse das Land als Fördergeber in die Bresche springen. Tobias Wiesemann von Bündnis 90/Die Grünen pflichtete ihm bei. „Plan A ist, die Hand auf die Fläche zu kriegen“, sagte er. Als „Diamant, den wir schleifen müssen“, bezeichnete Patrick Schäfer (SPD) das baureife Areal. Und Alexander Rothmann (CDU) forderte, Firmen für qualifizierte Arbeitskräfte anzusiedeln – das Gebiet dürfe bloß „nicht vergeudet werden“.

Wirklich neue Informationen konnte Beate Kimmel den Stadträten in der Kauffrage noch nicht präsentieren. „Wir haben unser Interesse an der Fläche bei ACC kundgetan“, erläuterte die OB. Sie warte allerdings auf eine Antwort.