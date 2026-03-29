Nach dem Aus für das Batteriezellenwerk von ACC kritisieren die Kaiserslauterer Grünen die Bundesregierung scharf. Die habe klare Signale vermissen lassen.

Wie die RHEINPFALZ berichtete, hat weder Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) noch einer ihrer Staatssekretäre seit ihrem Amtsantritt Kontakt zu ACC aufgenommen. Diese mangelnde Initiative der Bundesregierung und der Bundeswirtschaftsministerin bezeichnet die Stadtratsfraktion der Grünen als fatalen Fehler. „Statt das Gespräch mit den Zuständigen zu suchen und sich für einen tatsächlichen wirtschaftlichen Um- und Aufschwung zu engagieren, fehlte es an klaren Signalen von Seiten der Bundesregierung“, heißt es in einer Stellungnahme der Partei. Die Folgen „der unzureichenden Planungssicherheit“ seien immens: Die Automotive Cells Company (ACC) will die Batteriezellenfabrik, die 2000 Arbeitsplätze hätte schaffen sollen, nun nicht bauen. „Die Bundesregierung verunsichert mit dem ,Aus vom Verbrenner-Aus’ Hersteller und Verbraucher. Auch dadurch kommt die Batteriezellfertigung in Kaiserslautern zum Scheitern“, wird Grünen-Fraktionsvorsitzender Tobias Wiesemann zitiert. „Das ACC-Batteriewerk hätte uns im Wettbewerb um die Elektromobilität eine internationale Vorreiterrolle beigemessen. Dass Katherina Reiche mit den Unternehmen nicht in den Austausch getreten ist, bedeutet nun letztendlich einen massiven Rückschlag für die deutsche Batteriezellenproduktion und ein Versagen hinsichtlich der Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele“, so Wiesemann weiter.

Reiche und das von ihr geführte Ministerium müssten sich der Relevanz des Bereichs Batterietechnologie für Wirtschaft und Klimaschutz endlich bewusst werden, fordert Michael Kunte, stellvertretender Grünen-Fraktionsvorsitzender, der vor einem weiteren Photovoltaik-Debakel warnt. Kaiserslautern und Rheinland-Pfalz müssten nun die Folgen tragen. Statt einer Führungsposition in der nachhaltigen Batterieproduktion bedeute das ACC-Aus den Verlust von Tausenden Zukunftsarbeitsplätzen und massive wirtschaftliche Einbußen.