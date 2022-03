Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Marktstraße unterwegs waren. Hier kam es in einem Musik-Club gegen 2.30 Uhr zu einer Körperverletzung. Die Betroffene, eine 19-jährige Frau meldete den Vorfall laut Polizei erst am Montag. Ihren Angaben zufolge hatte sie mehrfach einem Mann in dem Club zu verstehen gegeben, dass sie keinen Kontakt zu ihm möchte. Daraufhin hat der Mann ihr seine Flasche ins Gesicht geschlagen. Die 19-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht. Den Mann beschrieb sie als circa 1,70 Meter groß, mit Glatze und Stoppelbart. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen.