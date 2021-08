Keine Termine, kein Zwang: Für den Ruheständler eine ungewohnte Situation. Eric Benneward war der erste Auszubildende, der in der Zentralen Betriebstechnik der Universität Kaiserslautern 1972 eine Lehre als Elektromechaniker absolviert hat.

Beinahe hätte er seinen Eignungstest versäumt, weil er in der Eile das Gebäude 25 auf dem Pfaffenberg nicht gefunden hat, sagt er heute und lacht über eine prekäre Situation. Seine Meisterprüfung hat er gemacht und als Ausbilder war er tätig. Über mehrere Jahre war sein Rat in leitender Position in der Betriebstechnik der Universität gefragt, bis er 1998 in den Personalrat gewählt wurde.

Nach einem Jahr kommissarischem Vorsitz hatte Benneward seit 2001 den Vorsitz inne. Fünf Amtszeiten hat er sich als Vorsitzender den Anliegen der universitären Mitarbeiter angenommen. Deren Zahl ist während dieser Zeit von 1500 auf 2300 Beschäftigte gestiegen. 762 Personalratssitzungen hat er geleitet und 8319 Mitbestimmungsanträge bearbeitet. An 400 regelmäßigen Gesprächen mit Kanzlern der Universität und an 4000 Vorstellungsgesprächen hat er teilgenommen. „Meine Perspektive war über Nacht eine andere“, erinnert sich Eric Benneward an sein neues Betätigungsfeld an der Technischen Universität Kaiserslautern. „Eine Mammutaufgabe.“ Er habe lernen müssen mit neuen Dingen umzugehen und Probleme nicht mit nach Hause zu nehmen. Jährlich eine Personalversammlung mit rund 250 Mitarbeitern zu leiten, sei für ihn Neuland gewesen.

Freude hat es ihm gemacht, Beschäftigten zuhören und helfen zu können. Sein Büro hatte er im Gebäude der Zentralbibliothek. Hat er zu Beginn seiner Anstellung an der Universität fast noch jeden Mitarbeiter gekannt, hat er die Uni in 49 Jahren ständig wachsen sehen. Mit mehreren Präsidenten hat er es zu tun gehabt, stets habe er eine offene Tür gefunden. Seine Überlegungen zur Gestaltung der Personalvertretung hat der 65-Jährige auch in die Fusion der Universitäten Kaiserslautern und Landau eingebracht. Langweilig wird es ihm im Ruhestand nicht werden. „Ich bin leidenschaftlicher Hobbykoch, interessiere mich für Motorsport und Fotografie.“