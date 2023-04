Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Freude, an dem, was man tut“, hat Arno Stübs bis ins hohe Alter von 80 Jahren motiviert und fit gehalten. Doch nach 20 Jahren als Obermeister weiter für den Vorsitz der Kfz-Innung Kaiserslautern zur Verfügung zu stehen, kam für ihn nicht in Frage: „Man muss auch eigene Grenzen erkennen.“

Das Kfz-Handwerk war sein Leben. In Pommern geboren, entschied sich Arno Stübs mit 13 Jahren in Bremen, in der Stadt, in der sich seine Eltern niedergelassen hatten, für