Mit über 80.000 Euro unterstützte der Protestantische Kirchbauverein Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Kaiserslautern die Gemeinde. Nach 18 Jahren Tätigkeit löst er sich nun auf.

Der Vereinsvorsitzende Hans-Joachim Löher und sein Stellvertreter Erich Antes sind keineswegs frustriert über den Schritt. Die Entscheidung, den Kirchbauverein aufzulösen, war zwar keine leichte. „Aber es tut sich einfach nichts mehr“, stellt Löher fest.

2004 wurde der Verein gegründet. Sein Ziel: Die finanzielle Unterstützung bei der Renovierung der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche im Pfeifertälchen. „ Wir haben uns gefragt: Wie können wir der Kirchengemeinde selbst helfen, um die Baumängel zu beseitigen?“, erzählen Löher und Antes.

Viel auf die Beine gestellt

Am Anfang seien es zwölf Mitglieder gewesen, die den Verein aufbauten. Durch Mitgliedsbeiträge, Sammeln von Spenden und den Erlös aus mehreren Veranstaltungen jährlich schaffte es der Verein, der Gemeinde mit über 80.000 Euro bei Sanierungsmaßnahmen unter die Arme zu greifen. Jedes Jahr wurde ein Faschingsfest unter der Regie des Vollmarschen Männerchores veranstaltet. Im Herbst fanden ein Schlachtfest oder ein geselliges Beisammensein mit Mittagessen und Kaffee statt. „Wir haben auch bei Veranstaltungen des Presbyteriums mit der Bewirtung geholfen, da gab es zum Beispiel das Turmfest oder das Johannisfest“, berichtet Löher. „Und es fanden auch einige kulturelle Veranstaltungen statt: Wir haben auf Anfrage die Bewirtung bei Auftritten des Kammgarn-Chores übernommen, auch Gospelchöre aus Amerika waren mal bei uns“, fügt Antes hinzu und stellt begeistert fest: „Was so ein kleiner Verein nicht alles Großes erreichen kann.“ Hans-Joachim Löher lacht: „Stimmt, so vieles vergisst man wieder. Aber ja, das war schon toll.“

Zukunft der Gebäude fraglich

Trotz dieser beeindruckenden Bilanz brachten die Umstände der vergangenen Jahre den Vorstand dazu, den Verein nun aufzulösen: Hauptursache sei die fehlende Weiterentwicklung der Gebäude gewesen. Trotz Renovierungen hat die Zeit ihre Spuren an den Gemeindegebäuden hinterlassen. Auch wegen zwei Pfarrerwechseln habe es nie eine endgültige Entscheidung über die Verwendung der finanziellen Mittel gegeben.

„Es stellen sich die Fragen: Was ist mit der Kirche, was mit dem Turm? Wird er abgerissen, wird die Kirche umgebaut? Und wenn es einen Entschluss gibt: Wer soll das bezahlen? Seit 2012 schon gibt es Probleme damit, ob die Renovierungsmaßnahmen weitergetragen werden oder nicht“, erklären Löher und Antes.

Viele Kirchenaustritte

Außerdem befinde sich die evangelische Landeskirche der Pfalz aufgrund zahlreicher Kirchenaustritte in finanziellen Schwierigkeiten und plane, einzelne Kirchengemeinden aufzulösen. Deswegen würden die Pläne des Presbyteriums zur Modernisierung der Gebäude ruhen. Wegen der Pandemie konnten auch die Veranstaltungen des Vereins nicht stattfinden. Darüber hinaus nennt Löher das Alter im Vorstand und fehlende Nachfolger als weitere Gründe für die Auflösung.

Die Vorstandsmitglieder wollen die Kirchengemeinde aber weiterhin bei ihren Aktivitäten unterstützen. „Für mich stand bei unserer Tätigkeit das Soziale im Vordergrund: Es war schön zu sehen, wie unterschiedliche Menschen, alt und jung, durch unser Engagement zusammenkamen“, bemerkt Antes. Und Löhe ergänzt: „Ich wollte mich als Gemeindemitglied einbringen und meinen Beitrag leisten für die Gemeinschaft.“