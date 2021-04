Das war ein Auftakt nach Maß. Nach 111 Tagen Kultur-Abstinenz in der Kammgarn wies Andreas Kümmert, die beste Soul-Stimme Deutschlands, eindrucksvoll nach, dass Kultur ebenso wichtig ist wie Baumärkte oder Bundesliga-Fußball. Im Gepäck hatte der Sänger mit der markanten Stimme am Donnerstagabend sein Album „Something in my heart“.

Vorbildlich und peinlich genau nach den Hygiene-Vorschriften wegen der Corona-Epidemie hatte Richard Müller den Kammgarn-Garten im Hof des Kulturzentrums einrichten lassen. Stehtische und Stühle im gebotenen Abstand. Besucher mit Mundschutz, die Name und Adresse auf vorliegendem Blatt hinterlassen hatten. Und alle Gäste hielten sich mustergültig an die Regeln. Eine echte Wohlfühl-Atmosphäre unter vor Sonne und Regen schützenden Schirmen und umgeben von Hochbeeten, bepflanzt mit herrlich bunten Sommerblumen.

Freude, wieder vor Menschen spielen zu dürfen

Den Auftakt der Kulturgarten-Sommerreihe bestritt – in ausverkauftem Hof – am Donnerstagabend Andreas Kümmert, berühmt geworden wegen seiner überraschenden Absage, beim Eurovision Song Contest (ESC) in Österreich 2015 für Deutschland anzutreten.

„Wir freuen uns, wieder vor Menschen spielen zu dürfen“, begrüßte der Vollblutmusiker, Kahlkopf („Drei-Wetter-Taft-Frisur“) und Vollbart, die Besucher. Wie sehr die Musik ihm Herzblut bedeutet, wurde schon in den ersten Songs wie „Secret“, „Fukk up“ „Gimme your Sympathy“ oder „Milk“ deutlich.

Gospelstimme schwelgt beseelt in Liebeslyrik

Der Ausdruck, den er in seine Stimme legte, diese schneidende Härte brachte dem Hörer schier die Magennerven zum Vibrieren. Gespenstisch immateriell klang seine Stimme, wenn der Sänger sie bis ins Kastratenhafte steigerte, sich zu Tönen von ekstatischer Reinheit und Falsetts von ungezwungener Klarheit und Leichtigkeit aufschwang. In Balladen fand er jedoch auf den Boden seiner handfest-erotischen Blues- und Soul-Tradition zurück, vereinigte in seinem emotionsgeladenen Vortrag die erdige Wärme seiner Heimatstadt Gmünden am Main mit der effektvollen Grellheit des urbanen Rock and Roll.

Seine dynamische, facettenreiche Gospelstimme schwelgte dabei beseelt in Liebeslyrik. Der Hörer spürte, dass gleich mehrere Herzen in seiner Brust pochen. Kümmert scheute sich nicht davor, verschiedene Seiten zu zeigen. Er folgte seinem untrüglichen Bauchgefühl, hatte einen festen Glauben an sich selbst und wagte immer wieder den nächsten Schritt zum Betreten künstlerischen Neulands.

Sympathisch und humorvoll gab er sich außerdem. Mit „Something in my heart“ bewies der Künstler, dass er sich dem Kampf mit seinen Dämonen zu stellen vermag, dass er herausgefunden hat, wer er eigentlich ist und was ihn emotional bewegt. Auf unverkrampfte Art geht er heute mit seinen Stücken um. Eindrücklich bewies er, dass er nicht nur ein guter Sänger, sondern auch ein hervorragender Songwriter ist.

Einschränkungen drücken Stimmung doch spürbar

Auch Kümmerts Gitarrenkunst war nicht von schlechten Eltern. Seine rhythmische Akkordspielweise wirkte derb und handfest und so authentisch wie sein ganzes Auftreten. Eben nicht vom Music Business diktiert wie der übliche Mainstream, wie man ihn aus dem Rundfunk kennt. Hervor tat sich dabei immer wieder Kümmerts Sideman Stefan Kahne an der E-Gitarre.

Langgezogenen, klagenden Noten stellte er rasante Läufe gegenüber, die wie Kaskaden klarer Wassertropfen herunterfielen. Explosionen mit kurzen Schauern von Einzeltönen wechselten ab mit funkelnden Verzierungen, wobei Kahne immer wieder kurze Riffs einbaute. Begeisterter Szenenapplaus war ihm gewiss. Auch das Rhythmus-Duo mit Adbjörn Gärtner am Bass und Uli Bieber am Schlagzeug fand wegen seines mitreißenden Grooves Begeisterung.

Stimmung wollte, bei aller Kunst dieses großartigen Quartetts, trotzdem nicht aufkommen, was den Einschränkungen wegen der Corona-Krise geschuldet war. Begeisterter Applaus aber nach zwei Sets von jeweils genau 45 Minuten.