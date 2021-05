Blutüberströmt ist in der Nacht zum Freitag ein 19-Jähriger in der Polizeidienststelle in der Logenstraße aufgetaucht. Der Mann war im Stadtpark überfallen worden. Nach Polizeiangaben war er dort zwei Männern begegnet. Die prügelten plötzlich auf ihn ein und stahlen eine Lautsprecherbox aus seinem Rucksack. Der 19-Jährige flüchtete vor den Angreifern. Bei der Attacke erlitt der junge Mann eine blutende Kopfverletzung, die auf der Polizeidienststelle vom Rettungsdienst versorgt wurde.

Fahndung direkt eingeleitet

Die Polizei fahndete direkt nach den Tätern. Die Beamten des Polizeipräsidiums Westpfalz wurden dabei von der Bundespolizei unterstützt. In der Nähe des Hauptbahnhofs stellten Einsatzkräfte zwei Verdächtige. Die Personenbeschreibung der Täter traf auf sie zu. Die Männer im Alter von 19 und 21 Jahren wurden vorübergehend festgenommen. Die Lautsprecherbox wurde allerdings nicht gefunden.

Tatverdächtige äußern sich nicht

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wurde den beiden alkoholisierten Männern eine Blutprobe entnommen. Außerdem sicherte die Polizei Spuren. Die Ermittlungen dauern an. Die Verdächtigen äußerten sich zu den Vorwürfen nicht. Sie blicken nun einem Strafverfahren entgegen.