Auf möglichst wenig Fläche möglichst viele Arbeitsplätze bündeln. Und damit so viele Steuern für die Stadt herausholen wie möglich. Das meint Jürgen Reincke, Vorsitzender des Nabu (Naturschutzbund) Kaiserslautern und Umgebung, wenn er sich wünscht, dass „der Fokus der Stadt stärker auf der qualitativen statt quantitativen Entwicklung liegen soll“. Derzeit ist ihm der Flächenverbrauch von Gewerbe oft zu hoch. Heißt: Nicht noch eine Spedition oder ein Logistikunternehmen mehr, das seine Steuern woanders zahlt – sondern lieber mehr Institutsausgründungen, „denn das bringt uns auch als Stadt weiter“.

Dabei sollte auch über den Tellerrand geschaut werden und nicht an der Stadtgrenze Schluss sein. „Vielleicht brauchen wir gar nicht mehr Fläche, wenn wir in Kontakt mit dem Landkreis gehen“, stellt er anheim. Und ist auch für eine Kooperation oder gar Fusion offen.

Zufrieden ist er mit der Satzung der Stadt, die Photovoltaik (PV) und Fassaden- beziehungsweise Dachbegrünung auf Neubauten und umfangreichen Sanierungen vorschreibt, „da sind wir bundesweit führend“, lobt er. Allerdings vermisst er PV auf öffentlichen Gebäuden, da sei noch viel Luft nach oben.

Gründe dafür, dass es dort wie auch beim Thema Mobilität nicht so schnell vorangeht wie beispielsweise im Masterplan Klimaschutz festgelegt, gebe es viele – von fehlendem Personal bis zur Pflicht europaweiter Ausschreibungen –, doch solche Hindernisse müssten beseitigt werden. Auch wenn ein Oberbürgermeister nicht alles in seiner Hand habe, könne er doch „eine Aufbruchstimmung herstellen“, die auch die Bürger motiviere. „Die gab es zur Anfangszeit von OB Weichel. Doch jetzt ist er nur noch ein Verwalter der Not und greift ein, wenn’s brennt“, bedauert Reincke.

Die Serie

In einer kleinen Serie verraten bekannte Lautrer, was sie sich von dem künftigen Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin erhoffen.