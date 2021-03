„Ärgerlich“ findet Norbert Naßhan, Landtagskandidat für die Linke im Wahlkreis 45, was da auf den Stimmzetteln mit seinem Namen passiert ist. Statt „Naßhan“ ist dort nämlich „Naßhahn“ zu lesen. Ein Übertragungsfehler, der im Wahlbüro passiert ist. Konsequenzen für die Landtagswahl am Sonntag hat der falsch geschriebene Name aber nicht.

Die Partei hatte den Fehler zu Wochenbeginn an das Wahlbüro gemeldet, erläutert Constanze Augustin, die Leiterin des Wahlbüros der Stadt Kaiserslautern. Da waren die Stimmzettel aber bereits gedruckt und zahlreiche Briefwahlunterlagen bereits versendet. Die Stimmzettel neu zu drucken und zu verteilen, das sei logistisch nicht mehr zu leisten gewesen. Nach Einschätzung des Landeswahlleiters ist die Wahl aufgrund des Schreibfehlers aber nicht anfechtbar. Beruf und Adresse des Kandidaten seien korrekt, eine Gefahr der Verwechslung bestehe nicht. „Wir wollen da auch kein Fass aufmachen“, sagte Naßhan selbst, den der Fehler dennoch ärgert. Passiert ist das Missgeschick im Wahlbüro. Zu dritt habe man über die Angaben geschaut, sagt Augustin, das zusätzliche „h“ ist aber niemandem aufgefallen, auch nicht im Wahlausschuss.