„Ärgerlich“ findet Norbert Naßhan, Landtagskandidat für die Linke im Wahlkreis 45, was da auf den Stimmzetteln mit seinem Namen passiert ist. Statt „Naßhan“ ist dort nämlich „Naßhahn“ zu lesen. Ein Übertragungsfehler, der im Wahlbüro passiert ist. Konsequenzen für die Wahl am Sonntag hat der Schreibfehler aber wohl nicht.

Die Partei hatte den Fehler zu Wochenbeginn gemeldet, erläutert Constanze Augustin, die Leiterin des Wahlbüros der Stadt Kaiserslautern. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits in beiden Wahlkreisen in Kaiserslautern rund 20.000 Briefwahlunterlagen versendet. Mit dem Bewerber wurde ein persönliches Gespräch geführt, man habe sich für den Fehler entschuldigt. In dem Gespräch sei auch nicht nachdrücklich gefordert worden, neue Stimmzettel zu veranlassen, so Augustin. Das wäre logistisch auch nicht zu schaffen gewesen.

„Wir wollen da kein Fass aufmachen“, sagte Naßhan selbst, den der Fehler dennoch ärgert. Hans-Ulrich Weidenfeller, aus dem Büro des Landeswahlleiters, geht daher davon aus, dass die Wahl unbeschadet vonstatten gehen kann. Trotz des Schreibfehlers sei der Kandidat über den Vornamen und den Wohnort zu identifizieren. Die Gefahr einer Verwechslung mit anderen Kandidaten bestehe nicht.