Wegen eines Streits unter vier Männern ist die Polizei in der Nacht zu Mittwoch in die Richard-Wagner-Straße gerufen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte einer der Streithähne selbst die Streife verständigt. Vor Ort beteuerten dann alle Beteiligten, dass es sich um einen Streit gehandelt habe, bei dem niemand verletzt wurde. Eine Stunde später gingen weitere Anrufe ein. Offenbar war der Streit zwischen zwei der Beteiligten nun doch eskaliert. Nach Zeugenaussagen schlug der 36-jährige Mann seinem 32-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin schlug der 32-Jährige den 36-Jährigen nieder und trat ihm mehrfach in die Rippen. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.