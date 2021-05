Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigte, kam es in der Nacht auf Donnerstag, 7. Mai, im östlichen Stadtgebiet zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Fahrzeugen. Die Polizei war gerufen worden, weil ein 28 Jahre alter Mann randalierte, dabei wohl eine Haustür eintrat, letztendlich aber nicht in das Haus gelangen konnte, weil seine Bemühungen an einer zweiten Tür scheiterten.

Laut Polizei war der Mann, der einen Hausbewohner kennt und in einem „persönlichen Verhältnis“ zu ihm steht, bei seiner Tat alkoholisiert. Als die Polizei eintraf, hatte der 28-Jährige bereits aufgehört, an Türen zu schlagen, er lief stattdessen am Haus vorbei. Er wurde von der Polizei angehalten, kontrolliert und erhielt einen Platzverweis. Die Polizei ermittelt nun gegen den 28-Jährigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.