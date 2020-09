Ein Unbekannter hat sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen unerlaubt einen weißen Opel Corsa aus einem Hof in der Steinstraße „ausgeliehen“, so die Polizei. Die Besitzerin bemerkte am Donnerstagmorgen, dass ihr Wagen fehlte. Sie hatte das Auto abends im Hof abgestellt, morgens war es weg. Nachdem sie ihr Kind in den Kindergarten gebracht hatte, fand sie das Auto in der Nähe ihrer Einfahrt wieder. Nach ihren Angaben waren rund 180 Kilometer gefahren worden.

Beim Befragen der Anwohner durch Polizeibeamte fand sich eine Zeugin. Sie hatte einen Mann beim Abstellen des Fahrzeuges beobachtet. Er trug eine beige Basecap. Eine genauere Beschreibung konnte sie nicht abgeben. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.