Die Nacht von Samstag auf Sonntag wird Annette Fuchs-Lössl so schnell nicht vergessen. Gegen drei Uhr in der Frühe wird die Inhaberin des Einrichtungshauses „Fuchs Wohnen“ in der Karl-Marx-Straße von einem Anruf der Polizei aus dem Schlaf gerissen. Ihr wird mitgeteilt, dass ein junger Mann mit seinem Wagen von der Straße abkam und in einem Schaufenster ihres Geschäfts gelandet ist.

Wenig später war Annette Fuchs-Lössl mit ihrem Ehemann bereits vor Ort. „Blaulicht kreiste durch die Nacht. Polizei, Notarzt, Feuerwehr. Ich kam mir vor wie im Film“,