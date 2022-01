Eine Serie von Bränden hat in der Nacht zum Montag Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf Trab gehalten. Wie die Polizei mitteilte, brannte zunächst in der Kurt-Schumacher-Straße ein Abfallcontainer. Kurz nach 3 Uhr brannte dann ein Mülleimer auf dem Verkehrskreisel in der Alex-Müller-Straße / Morlauterer Straße. Wenig später ging in der Friedenstraße ein Eimer in Flammen auf. Noch während der Löscharbeiten ging die Meldung eines weiteren Brandes ein: Im Geranienweg schlugen Flammen aus einem Container für Altkleider.

Die Polizei geht aktuell von geplanten Taten aus und schließt einen Zusammenhang nicht aus. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind an den genannten Orten Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat in der Nacht zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr Verdächtiges wahrgenommen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631 369 2150 entgegen.