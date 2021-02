Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagabend in der Beethovenstraße eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Männern beobachtet haben, bei der einer der Beteiligten verletzt wurde.

Wie das 39-jährige Opfer gegenüber der Polizei angab, hatte er sein Auto um diese Zeit am linken Fahrbahnrand geparkt. Nachdem er ausgestiegen war, ging er zur Beifahrertür, um eine Tasche vom Sitz zu holen. In diesem Moment näherte sich ein anderes Fahrzeug. Um in der Dunkelheit auf sich aufmerksam zu machen, machte der 39-Jährige eine Handbewegung.

Daraufhin hielt der Fahrer des anderen Wagens an und stieg aus. Es kam zu einem Wortgefecht zwischen den beiden Männern, in dessen Verlauf der Unbekannte dem 39-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf schlug. Das Opfer erlitt dadurch eine Platzwunde in Höhe des Auges. Der Täter flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung Richard-Wagner-Straße. Er konnte trotz einer Fahndung in der Umgebung nicht mehr gesichtet werden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefonnummer 0631/369 -2250 entgegen.