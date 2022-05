Die A6 war Samstagabend bis Sonntagmorgen noch einmal wegen Arbeiten an Schilderbrücken zwischen der Anschlussstelle Kaiserslautern-West und dem Einsiedlerhof gesperrt. In der Zeit war die Autobahn zwischen Ramstein-Miesenbach und Kaiserslautern West in Richtung Mannheim (bis Sonntag, 11 Uhr) gesperrt, ebenso zwischen Kaiserslautern West und Einsiedlerhof in der Gegenrichtung (bis Sonntag, 8 Uhr). Am Sonntag sind dann noch Schildertafeln an einem der Anschlussäste der Autobahnauffahrt Kaiserslautern-West montiert worden, so der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern (LBM). Nach Angaben der Polizei kam es während der nächtlichen Vollsperrung des Autobahnteilstücks zu keinerlei Problemen auf den Umleitungsstrecken.