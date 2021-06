Im Kindsbacher Bahnhof finden in den nächsten Wochen Arbeiten an den Gleisen statt, die teilweise auch zu nächtlicher Lärmbelästigung führen werden. Um die Nutzlänge der Gleise zu erweitern, wird das Ausfahrsignal am Gleis 3 um 35 Meter versetzt. „Dabei handelt es sich um ein Gleis für den Güterverkehr“, gibt Ortsbürgermeister Knut Böhlke Auskunft. Die vorbereitenden Arbeiten beginnen am Montag, 7. Juni, und dauern bis Ende der Woche. Gearbeitet wird nur tagsüber bis 17 Uhr. Die Signalversetzung findet dagegen nachts statt. Gearbeitet wird laut Bahn vom 12. bis 16. Juni sowie vom 28. Juni bis zum 1. Juli, jeweils „von frühestens 22 bis spätestens 5.30 Uhr“. Die Lärmentwicklung werde „auf das unbedingt notwendige Maß reduziert“, versichert das Unternehmen.